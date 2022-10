Weil am Rhein Feuer und Flamme für die Nahwärme

Weil am Rhein (wz/sas). Die Heizzentrale der Stadtwerke Weil am Rhein in der Römerstraße 67 ist das Herz des Nahwärmenetzes. Am Samstag öffnete das Gebäude, das vom Bund Deutscher Architekten mit der Hugo-Häring-Auszeichnung bedacht wurde, für Interessierte seine Pforten. Wie im Nachgang berichtet wird, kam der „Tag der offenen Tür“ gut an. „Wir waren richtig überrascht von der Besucheranzahl“, wird Markus Indlekofer, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke, in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.