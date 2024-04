Weil am Rhein: Feuerwehr zieht Bilanz eines Rekordjahrs

Belastende Bilder und Gefahren im Einsatz

Einsätze wie die bei dem Unfall ließen die Einsatzkräfte nicht unberührt, machte Gesamtkommandant Frank Sommerhalter im Hinblick darauf, dass manche Vorfälle seine Leute nicht nur einsatztechnisch vor große Herausforderungen stellen. „Bilder von Unfallopfern belasten emotional“, hielt er fest und führte gleichzeitig vor Augen, dass auch die Einsatzkräfte selbst sich immer wieder gefährlichen Situationen aussetzen müssen. Um die Wehrleute dazu zu befähigen, im richtigen Moment in wenigen Minuten oder sogar Sekunden das richtige zu tun, biete die Feuerwehr seit kurzem Stressbewältigungskurse an. Sommerhalters Dank richtete sich in diesem Hinblick ganz besonders auch an die Familien der Feuerwehrleute, die immer wieder auf ihre Familienangehörigen verzichten und um sie bangen müssten. Bei seinen Ausführungen während des gesamten Abends wurde der Gesamtkommandant tatkräftig unterstützt von seinen beiden Stellvertretern Uli Weber und Alexander Ebler.

Rückblick auf 24 turbulente Jahre

Hilfs- und Einsatzbereitschaft der Weiler Feuerwehr hätten ihn stets überzeugt, betonte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in seinem sehr persönlichen Rückblick auf die Zusammenarbeit in seinen 24 Jahren im Amt. „Für mich sind sie Vorbilder unserer Stadtgesellschaft“, hob Dietz in seinem letzten Redebeitrag bei einer Hauptversammlung hervor. Er erinnerte an die vielen Begegnungen, in traurigen wie in fröhlichen Momenten: die Gedenkveranstaltung an die Opfer des Attentats vom 11. September 20001 in der Altweiler Kirche, sonnendurchflutete Herbsthocks in Ötlingen, Rettichfeste in Haltingen und ein Auftritt aller Mannschaften im Nikolauskostüm mitten im Sommer, als es darum ging, eine Wette zugunsten eines guten Zwecks zu gewinnen.