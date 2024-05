Weil am Rhein: Filmhits, hochmusikalisch umgesetzt

Die zauberhafte Geschichte um Aladdin mit seiner geheimnisvollen Wunderlampe, den Dschinni und Prinzessin Jasmin ist längst ein echter Klassiker unter den Disney-Filmen. Im Jahr 2019 erschien der Real Film im Kino, Glünkin erzählte einen Teil der Geschichte und empfahl den den Besuchern, den Film anzusehen oder zumindest das Buch zu lesen. Paul Jennings arrangierte die schönsten Melodien des orientalischen Abenteuers mit den „Arabian Nights“, „Friend like me“, „A whole new World“ und „Prince Ali“.

Sich genüsslich zurücklehnen, mitsummen und -singen durfte das Publikum bei „The Jungle Book“, dabei wurden Erinnerungen wach. Der Originalfilm „Das Dschungelbuch“ aus dem Jahr 1967 ist der meistbesuchte Film in Deutschland, informierte Glünkin.

Das „Dschungelbuch“ zum Mitsummen

Wer denkt bei dieser großartigen Filmmusik nicht an Mogli, Bagheera, Baloo, Shere Kahn und König Louie? Dieses gekonnt vorgetragen Medley mit frischen und unterhaltsame Versionen von „Colonel Hathi’s March“, „The Bare Necessities“ und „I Wanna be Like You“ kam beim Publikum bestens an. Das Schlagzeug simulierte beispielsweise den Marsch durch den Wald, bei dem man am liebsten mitgelaufen wäre. Dafür gab es Bravo-Rufe.