Weil am Rhein Flexibel auf die Krise reagiert

In Zusammenarbeit mit Weil-aktiv hatte die WWT zudem kurz vor Weihnachten 330 Unternehmen in der Stadt angeschrieben. „Wir haben in dem Schreiben auf die Gutscheine hingewiesen, die unser Einzelhandel zur Verfügung stellt, und dabei auf die Möglichkeit, dass diese bis zu einem Betrag von 44 Euro als steuerfreie Zuwendung an die Mitarbeiter verwendet werden können“, so Krause. Wie berichtet, war die Resonanz auf die Aktion gut.

Engagiert hat sich die WWT zudem beim Thema Fachkräfte in der regionalen Arbeitsgruppe „Fachkräfteallianz“. Dabei wurden während der Pandemie unter der Überschrift „Digitaler Jobbus“ neue Wege gesucht, um Jugendlichen Ausbildungsberufe in regional ansässigen Unternehmen praxisnah zu vermitteln. Für Weil am Rhein war das speziell der Pflegeberuf, legt Krause dar.

Wichtig war der WWT auch, dass die Bevölkerung für die Situation der Unternehmen vor Ort immer wieder sensibilisiert wird. Es wurden zahlreiche Bannerwerbungen geschaltet, um Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister während der Corona-Pandemie zu unterstützen und auf die aktuelle Situation der Unternehmen vor Ort hinzuweisen. Die Bannerwerbung wurde wahrgenommen und, wie zu erwarten war, auch diskutiert, so Krause. „Diskussionen, E-Mails und Leserbriefe zeigten, dass die Werbung funktioniert hat.“

Testfahrzeug entlastet Unternehmen

Mit Beginn der Testpflicht für Unternehmen – im April 2021 – organisierte die WWT ein mobiles Testfahrzeug. Es bot den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter kostenlos testen zu lassen. „So musste von den Unternehmen kein zusätzliches Personal zum Testen zur Verfügung gestellt werden.“ Die Unterstützung sei besonders in der Anlaufphase wichtig gewesen, erklärt der WWT-Geschäftsführer. Mittlerweile testen viele Unternehmen selbst, oder die Mitarbeiter nutzen die Teststationen vor Arbeitsbeginn.

Beim Blick voraus auf das begonnene Jahr betont Krause, dass die WWT weiterhin die Augen nach neuen Möglichkeiten zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft offenhalten werde. „Natürlich wäre es unser Wunsch, auch wieder mal eine tolle Veranstaltung, wie zum Beispiel das Wirtschaftstreffen, zu organisieren.“

Von Bedeutung war für die WWT im Jahr 2021 auch der Lofo-Gewerbepark: Hier wurde mit der Fertigstellung der Erschließung ein wichtiger Schritt nach vorne gemacht. Die Hauptaufgabe der WWT liegt in der Vermarktung des Gewerbeparks. Diese wird 2022 fortgeführt, schaut Krause nach vorn. Die Interessenslage sei gut. „Zahlreiche Unternehmen interessieren sich für die Grundstücke.“ Vergeben werden sie aber nur an Produktionsunternehmen, die den Kriterienkatalog erfüllen. Über die Entwicklungen im Bereich Tourismus berichten wir noch ausführlich.