Weil am Rhein: Flo Bauer Quartet bei den Weiler Bluesnächten

Bei „The Voice“ ins Viertelfinale

Im Alter von 14 Jahren gründete er seine erste Band und er erregte als 16-Jähriger bei der französischen Version des TV-Castingformats „The Voice“ großes Aufsehen mit dem Erreichen des Viertelfinales. Gerade volljährig erhielt er in Paris als bester Newcomer in der Sparte Blues für seine Debut EP den „Prix Rélévation“. Das Blues Festival Basel ehrte ihn 2018 mit dem „Promo Blues Night“-Preis. Daraufhin lud ihn die Schweizer Blueslegende Philipp Fankhauser als Special Guest für seinen Auftritt beim Montreux Jazz Festival ein. Die Zusammenarbeit war so positiv, dass Flo Bauer seit 2022 fester Gitarrist der Band von Fankhauser ist.

Auftritt mit „Mehrgenerationenband“

Der Elsässer machte sich auch als Komponist einen Namen. So steuerte er 2019 zwei Songs zum Nummer eins Chart Album „Let Life Flow“ von Philipp Fankhauser bei. Mit seiner eigenen Mehrgenerationenband, dem Flo Bauer Quartet, tritt er am 6. April im Rahmen der Weiler Bluesnächte im Gewölbekeller des Alten Rathaus auf. Dort wird er erneut unter Beweis stellen, was er stimmlich und an der Gitarre zu leisten vermag.