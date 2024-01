Weil am Rhein: Flohmarkt für Kreative: Noch Stände frei

Was ist der Flohmarkt für Kreative? Gab es das schon mal in Weil am Rhein?

Nein, so viel ich weiß, findet so etwas zum ersten Mal in Weil statt. Vor Jahren war ich auf einem Kreativ-Flohmarkt in Wollbach und fand das eine gute Sache. Im „Nähtreff“, den ich hier im Quartierstreff August-Bauer-Straße leite, kam uns die Idee, dass man einen solchen Markt auch hier durchführen könnte.