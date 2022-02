Weil am Rhein Folgen für die Gottesdienste klären

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sigrid Fuchs betonte, dass sich beide auch in den Fachgruppen einbringen können, was sie sich auch wünsche. Sigwart wuchs in einer kirchennahen evangelischen Familie in Thüringen auf und hat als Kind positive Erfahrungen mit Kirche gemacht, die sie jetzt auch in ihrem Beruf Kindern vermitteln will, heißt es. Sie ist bestrebt, mit anderen Institutionen wie Musikschule und Vereinen zusammenzuarbeiten und zum Verständnis anderer Kulturen beizutragen. Tom Leischner war nach einem Studium der Sozialpädagogik zwölf Jahre als Dekanatsjugendreferent tätig, zunächst im Dekanat Bad Säckingen und nach dessen Auflösung im Dekanat Wiesental. Sein Herz hänge immer noch an der Kirche, und er wolle dazu beitragen, Kirche zu verändern, sagte er.

Für den Bereich Kirchengemeinde wurden drei Namen aus dem Gremium genannt und für eine Kandidatur vorgeschlagen: Burkhart Gößmann, Sandra Wehrle und Sigrid Fuchs. Nur Fuchs stellte sich der Kandidatur und wurde vom Gremium „mit eindrucksvoller Mehrheit“ gewählt, heißt es. Somit wird sie dem Dekanatsrat für den Bereich Kirchengemeinde des Projektteams vorgeschlagen.

Gottesdienste des Pfarrgemeinderats

In den Gottesdiensten am 8. und 9. Januar haben PGR-Mitglieder ihre Sicht auf die Zukunft der Kirche und der „Pfarrei Neu“ vorgestellt. Gleichzeitig wurde auch auf die Ausstellung der Kirchenbilder aus der PGR-Klausur hingewiesen, die in den folgenden Wochen in den drei Kirche zu sehen ist.

Die Räte erhielten viele Rückmeldungen: Die Aussagen waren persönliche Zeugnisse, die auch nachgewirkt und Reaktionen unterschiedlicher Art hervorgerufen hätten. Es sei gut gewesen, die persönlichen Meinungen zu hören. Auch die Liedauswahl wurde gelobt. Der Gottesdienst sei zwar lang, aber kurzweilig gewesen, da sich so viele daran beteiligt haben. Als interessant empfunden wurde, den Gottesdienst aus verschiedenen Perspektiven – vom Altarraum aus und vom Kirchenraum aus – zu erleben.

Der Pfarrgemeinderat freut sich, dass es eine gelungene Aktion war, die den Pfarrgemeinderat der Gemeinde näher gebracht habe. Die Ausstellung der Kirchenbilder ist seit dem 5. Februar in Guter Hirte und ab dem 5. März in St. Maria im Eingangsbereich des Kolpinghauses zu sehen.

Bildung eines Gemeindeteams

Dekanatsreferent Matthias Wößner wird allen Interessierten im Paulussaal am 22. Februar ab 19.30 Uhr einen Einblick geben in die Arbeit eines Gemeindeteams. Flyer liegen in der Kirche St. Peter und Paul aus.