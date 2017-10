Weil am Rhein Fotografen aus drei Ländern stellen aus

Weil am Rhein/Hüningen. Im Kulturzentrum „Le Triangle“ in Hüningen findet von Samstag, 28. Oktober, bis 12. November das sechste Fotografische Treffen aus drei Ländern statt. Es ist eine Jahresausstellung des Rhein-Foto-Clubs Hüningen zum Thema Reisen, zu deren Teilnahme die Fotografische Gesellschaft Dreiland (FGD) bereits mehrmals eingeladen war.

In diesem Jahr werden anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Dreiländerbrücke die zu diesem Anlass sowohl von der Fotografischen Gesellschaft Dreiland als auch von Mitgliedern des Hüninger Rhein-Photo-Clubs fotografierten Motive im „Le Triangle“ und die Mehrzahl davon in der Garnisonskirche am Abbattucci-Platz gezeigt.

Die Vernissage ist am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Kulturzentrum „Le Triangle“. Am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr findet eine weitere Vernissage in der Garnisonskirche statt.