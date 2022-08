Die Gruppe Fotografie K6 wird an den kommenden Künstlerwochenenden im Art-Dorf in Ötlingen mitwirken. Die Fotografen haben sich ein eigenes Thema gestellt und werden eine kleine Ausstellung mit Panoramen zeigen, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Publikumsaktion können sich die Besucher des Art-Dorfs gleich mehrfach in einem einzigen Panorama fotografieren lassen und die Bilddaten des fertigen Panoramas erwerben. Die mitwirkenden Künstler sind an allen Samstagen und Sonntagen im August von 13 bis 18 Uhr an verschiedenen Plätzen entlang der Dorfstraße anzutreffen und freuen sich auf interessiertes Publikum. Am kommenden Wochenende wird Fotografie K6 im Hof des Cafés Inka zu finden sein. Foto: Hanspeter Weiß