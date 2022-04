Weil am Rhein Frauenpower bei der Feuerwehr

Im Rotationsprinzip an die Stationen

Die Stationen vor der Feuerwache besuchen die Mädchen in kleinen Gruppen. Nach dem Rotationsprinzip wechseln sie sich ab, so dass jede Teilnehmerin an jeder Station mindestens einmal dran ist. Die Mädchen bekommen so die Kernaufgaben der Feuerwehr vermittelt.

Dass die Feuerwehr häufig auch bei Verkehrsunfällen tätig werden muss, veranschaulicht die Station hinter der Feuerwache. An mehreren alten, schrottreifen Autos wird hier die Funktionsweise von Spreizer und Schere erklärt. „Die schneidet durch das Metall wie durch Butter“, stellt Kirn den Mädchen die Schere vor, bevor die Teilnehmerinnen mit dem Spreizer selbst an die Fahrzeuge dürfen. Ein wenig Hilfe von Kirn braucht es dazu allerdings, denn die Geräte sind schwer. Auch viele Männer kommen bei dieser Tätigkeit schnell an ihre körperlichen Grenzen, weiß Weber. Deshalb sei es für die Arbeit bei der Feuerwehr immer wichtig, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und sich stets vor Augen zu führen, dass man sich immer auf die Kameraden verlassen kann. Wie Dorotik zudem betont, ist Kraft allein nicht alles. „Man braucht auch Fingerspitzengefühl.“

Die jungen Besucherinnen lassen sich vom Gewicht der Geräte jedenfalls nicht abschrecken – im Gegenteil. „Wer will es ausprobieren?“, fragt Kirn in die Runde. Sofort schnellen fast alle Hände in die Höhe.

Frauen und Mädchen sind stets willkommen

Sowohl Weber als auch Dorotik betonen am Rande der Veranstaltung, dass die Feuerwehr zu Unrecht noch immer als Männerdomäne wahrgenommen wird. Davon könne schon allein deshalb nicht die Rede sein, weil die Aufgaben bei der Feuerwehr so verschieden sind, dass sich alle beteiligen können – Männer wie Frauen, Jungen wie Mädchen.

Die Anzahl der Frauen und Mädchen in der Weiler Wehr ist indes noch sehr gering, allerdings hoffe man, mit der Teilnahme am „Girls’ Day“ einige der Teilnehmerinnen auch langfristig für die Feuerwehr begeistern zu können. Mit der Resonanz auf die Aktion am Donnerstag jedenfalls ist Weber bereits mehr als zufrieden.