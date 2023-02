Weil am Rhein Freude, aber auch Enttäuschung

Dass das Ergebnis so eindeutig sein würde, hätte – so ging aus den ersten Reaktionen am Wahlabend hervor – niemand für möglich gehalten. Er sei euphorisch, sagte Taylan Kahraman, Mit-Initiator des Bürgerbegehrens gegen die Einführung einer Fußgängerzone. Er habe zwar im Vorfeld den Eindruck gehabt, dass sich die Mehrheit gegen die Einführung einer Fußgängerzone aussprechen würde, allerdings sei es bis dahin lediglich ein Gefühl gewesen. „Ich bin froh, dass wir jetzt die Fakten haben“, so Kahraman. Besonders freue ihn unter anderem, dass sich auch die Einwohner der Ortsteile mit den betroffenen Anliegern und den Geschäften solidarisch gezeigt hätten.