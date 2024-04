Der 2022er Chasselas belegte den ersten Platz in der Kategorie International, der 2021er Badenweiler Römerberg Gutedel Masterpiece den dritten Platz (wir berichteten). „Diese Platzierungen machen uns wahnsinnig glücklich und erfüllen uns in Hinblick auf die Arbeit unserer Winzer und des Kellermeisters mit Stolz“, sagt Geschäftsführer Michael Heintz auf Nachfrage unserer Zeitung. Bereits im vergangenen Jahr gewann der 2020er Chasselas den Gutedel-Cup. Und wie kam es zur Verbindung zwischen Haltingen und dem Römerberg in Badenweiler? „Im Jahr 2017 hatte sich die Winzerfamilie Frey aus Badenweiler nach einem neuen Vermarktungsbetrieb umgesehen und aus dem daraus entstandenen Kontakt resultierte die erste Traubenanlieferung vom Römerberg im Herbst 2018. Wir waren sofort von der Arbeit und den wunderbaren Lagen am Römerberg überzeugt“, erklärt Heintz. „Gleichzeitig war uns aber auch klar, dass die Weine vom Römerberg nicht unter dem Haltinger Logo laufen sollen.“ Daher wurde die Marke „Masterpiece“ entworfen.