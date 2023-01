Weil am Rhein. Zum festen Bestandteil im Terminkalender des Weiler und Lörracher Schwarzwaldvereins gehört die Wanderung am Dreikönigstag zur Herman-Daur-Hütte nach Ötlingen. Die Weiler Gruppe startete am Lindenplatz in Weil am Rhein und die Lörracher Gruppe an der Tumringer Wiesenbrücke. Bis die beiden Gruppen an der Hermann-Dauer-Hütte ankamen, hatten die Helfer um Walter Fritz den Glühwein zubereitet sowie Neujahrsbrezeln, Dreikönigskuchen und Früchtebrot hergerichtet.