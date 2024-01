Weil am Rhein: Frisch saniert und mit Brandschutz

Im großen Saal des Gebäudes wurde einiges an Technik erneuert, die Volkshochschule ist mit ihrer Geschäftsstelle wieder in der Humboldtstraße 5 beheimatet, und auch die städtische Musikschule kann dort wieder Räume für Unterricht nutzen, heißt es.

Beethoven, Beatles und Fazil Say

Die Fertigstellung der Sanierungs- und Brandschutzarbeiten soll am Freitag, 19. Januar, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Um 16 Uhr beginnt ein Festakt, der von der städtischen Sing- und Musikschule musikalisch gestaltet wird. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, den Beatles und dem türkischen Pianisten Komponisten Fazil Say. Unter dem Titel „Night“ hat letzterer ein faszinierendes Klavierwerk für vier Hände komponiert, das vierhändig von den Musikschülern Franz Josef Hufsky und Matthias Ramm vorgetragen werden wird, wie es in dem Ankündigungsschreiben heißt.