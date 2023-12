Weil am Rhein: Frische Blumen im Advent

„Stummer“ Mitarbeiter

„Vor allem in der Mittagspause, abends nach Feierabend und natürlich an den Wochenenden wird das Angebot am meisten genutzt“, weiß die Gärtnereimeisterin und Floristin Monika Walliser inzwischen aus Erfahrung und stellte auch fest, dass, obwohl das Geschäft geöffnet ist, gerne Blumen, Gestecke und Orchideen im Topf aus dem Automat geholt werden.

Auch sonntags wird nachgefüllt

„Inzwischen hat es sich rumgesprochen, dass wir auch mal am Sonntag nachfüllen“, freut sich Michaela Walliser. Die Gärtnerei liegt direkt am Haus, wo täglich zwei bis drei Stunden gearbeitet werden muss, auch am Sonntag. „Wenn wir dann sehen, dass Fächer leer sind, stellen wir noch was dazu“, ergänzt Monika Walliser.