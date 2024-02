Weil am Rhein: Fröhlicher Reigen kreativer Kostüme

Die Guggemusik Ohreputzer aus Lörrach eröffnen das närrische Programm Foto: sc

Üblich ist, dass viele der Besucher maskiert oder verkleidet zum Narrefescht kommen. So auch in diesem Jahr. Zebras, Bienen, ein flauschiges Huhn sowie die Frauen der Rhy Waggis, die als Schnecken mit leuchtendem Schneckenhaus unterwegs waren: Sie alle trugen zum närrisch bunten Bild der Veranstaltung bei.

Närrisch verkleidete Besucher Foto: sc

Derweil sorgten die Rhy Waggis, die Wiler Zipfel, die Mooswaldsiechä und die Spielmöps dafür, dass die Besucher kulinarisch bestens versorgt waren.

Bis in die späte Nacht weitergefeiert

Nach dem Programm auf den Lindenplatz war der Abend jedoch noch lange nicht gelaufen. Jetzt hatten die Besucher die Gelegenheit, im Waggisschopf, in den Räumen des Spielmannszug und im Schopf der Mooswaldsiechä bis spät in die Nacht weiter zu feiern. „Ich bin zufrieden mit dem Verlauf, die Veranstaltung ist zwischenzeitlich zu einem Selbstläufer geworden“, stellt Patrik Meidinger fest. In den vergangenen Jahren hat er Routine entwickelt, sodass es außer Wetterpech kaum Überraschungen gäbe. Und, in diesem Jahr habe das Wetter mitgespielt, darüber sei er froh. Schön sei auch die in jedem Jahr stattfindende Maskenprämierung, Meidinger freute sich, dass auch in diesem Jahr viele bunte Verkleidungen unter den Besuchern auszumachen waren.