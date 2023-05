Weil am Rhein Für den Ernstfall gerüstet sein

Auch lasse sich bei der Bevölkerung im Allgemeinen ein geringer werdendes Engagement für ehrenamtliche Tätigkeiten mit regelmäßiger Verpflichtung feststellen. Dazu kämen die steigende berufliche und familiäre Belastung sowie zum Teil auch andere Prioritäten. „Corona hat auch aufgezeigt, wie es ist, Freizeit zu haben.“ In seinem schriftlichen Bericht hält Sommerhalter fest, dass der Umfang und die Anzahl der Aufgaben der Wehr mittlerweile so angestiegen seien, dass die ehrenamtlichen Kräfte stark gefordert und belastet seien. Die Veränderung des Einsatzgeschehens durch die Zunahme an Kleinsteinsätzen stelle sich ebenfalls als nicht motivierend dar.