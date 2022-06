Beisitzerin Selina Thomann wies darauf hin, dass oft keine Mülleimer zur Verfügung stünden oder diese bereits voll seien. „Klar, im Naturschutzgebiet will man vielleicht keine, aber in der Stadt braucht es die Möglichkeit, seinen Müll zu entsorgen.“ Annette Bayer konnte bestätigen, dass viele Bürger Mülleimer vermissen würden, außerdem Hundetütenspender. „Ich werde so oft angesprochen.“ Allerdings ziehe das Aufstellen von Mülleimern oft das Problem illegaler Hausmüllentsorgung nach sich – vor allem in Gegenden, in denen nicht so viel los ist.