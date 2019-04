Weil am Rhein Für ein verständnisvolles Miteinander

Weil am Rhein - Vor zehn Jahren wurden die Rollifreunde gegründet. Aus einer eher losen Gemeinschaft entwickelte sich in dieser Zeit ein aktiver, in Freundschaft verbundener Verein, dessen Ziel „ein verständnisvolles Miteinander in der Gesellschaft“ ist. Bei der Generalversammlung in den Räumen der AWO an der Breslauer Straße standen ein Rückblick, Teilvorstandswahlen und das Jahresprogramm für 2019 auf der Tagesordnung.