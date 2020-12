Weil am Rhein Für Erhalt selten gewordener Sorten

Wer an Pfirsiche denkt, hat wohl zunächst die üblichen im Supermarkt angebotenen Früchte vor Augen, die zumeist aus Spanien oder Marokko importiert werden. Doch soweit müsste man für deren Anbau gar nicht reisen, denn der Weinbergpfirsich hat auch in den Weinbaugebieten Deutschlands und der Schweiz eine jahrhundertelange Anbautradition, so das Trinationale Umweltzentrum (Truz). Anpflanzungen verschiedener Weinbergpfirsichtypen waren vor allem in den Weinbaugebieten an der Mosel oder im Wallis sehr häufig. Zum Ende des 20. Jahrhunderts ist deren Anbau mit der Intensivierung des Rebbaus stark zurückgegangen und damit gerieten auch diese Früchte, deren Fruchtfleisch von weiß über gelb bis tiefrot sein kann, nach und nach in Vergessenheit.