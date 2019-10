Weil am Rhein Für jahrzehntelanges Engagement

Weil am Rhein. Sein Amt als Stadtrat trat Johannes Foege, SPD, im Jahr 1989 an, seit 2004 hat er den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Gemeinderat inne und war 15 Jahre lang ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters. In seiner ersten Legislaturperiode war er Mitglied des Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschusses und ab 1994 mit zehnjähriger Unterbrechung Mitglied im Bau- und Umweltausschuss sowie zehn Jahre Vertreter im Finanzausschuss. Foege wirkt seit 2002 im Oberzentrumsausschuss mit, vertritt seine Partei im Jugendparlament und gehört der Arbeitsgruppe Hangkante an. Er ist Mitglied in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften und wirkt in zahlreichen Organisationen mit. Unter anderem hat er sich als Mitbegründer und Vorsitzender für den Förderverein Bürgerbrücke seit dessen Bestehen 2003 stark gemacht. Foege ist seit 2014 auch Mitglied im Kreistag.

Jürgen Valley, SPD, trat sein Amt ebenfalls 1989 als Stadtrat an und ist seitdem Mitglied im städtischen Finanzausschuss. Er führte in den Jahren von 1992 bis 2004 die SPD-Fraktion des Gemeinderats und war von 2009 bis Juli 2019 ehrenamtlicher Stellvertreter des OB. Er ist seit 2000 im Aufsichtsrat der Rheinhafengesellschaft und war Mitglied in den Aufsichtsräten zahlreicher weiterer städtischer Gesellschaften, unter anderem für drei Jahrzehnte für die Laguna GmbH. Valley wirkte in zahlreichen gemeinnützigen Organisationen in der Stadt mit. Von 2004 bis 2019 war er außerdem Mitglied im Kreistag.