Weil am Rhein Für Rettungskräfte wird es eng

Ein Bürger hatte sich schriftlich an Ortsvorsteher Michael Gleßner gewandt, um ihn und den Ortschaftsrat mit Nachdruck auf die Problematik hinzuweisen. Gerade in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen würden im betreffenden Bereich Fahrzeuge an Orten abgestellt, wo dies nicht erlaubt sei – unter anderem auch auf dem Bürgersteig. Menschen mit Rollator oder Kinderwagen müssten auf die Straße ausweichen, weil die Gehwege zugeparkt sind, legte der Bürger dar.