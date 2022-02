Weil am Rhein Für Wehr, Bäume und mehr

Die Volksbank Dreiländereck hat 5000 Euro für die Digitalisierung an den Schulen zur Verfügung gestellt. 4000 Euro stammen von der Firma ARaymond und sind je zur Hälfte für die Feuerwehrabteilungen Stadt und Haltingen bestimmt. Heinrich Roßhirt aus Weil am Rhein hat 2500 Euro für die Pflanzung von Bäumen am Anschluss Bromenackerweg/Nordwestumfahrung gespendet.

Vom Lions-Club Weil am Rhein gab es 500 Euro für die Aktion „Kunst nachstellen“ im Museum am Lindenplatz. Die Sachspende des Obsthofs Alexander Drechsle aus Grenzach-Wyhlen bestand in der 14-tägigen Lieferung von Obst für Kindergärten im Rahmen des EU-Schulprogramms in Baden-Württemberg.