Eine Gänsefamilie hat gestern Polizei, Feuerwehr und den Weiler Tierschutzverein in Atem gehalten. Die Tiere hielten sich im Bereich des Pflegeheims Markgräflerland auf und wollten sich partout nicht einfangen lassen. Es handelte sich um Nilgänse, die aggressiver seien, wie Mike Schulz, der sich ehrenamtlich für den Tierschutzverein engagiert, im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte. Der Gänserich beobachtete die Situation immer wieder vom Pflegeheim-Dach aus und setzte denn auch mehrfach zum Sturzflug auf Personen an, die seine Familie einfangen wollten. Schulz sicherte die Tiere gemeinsam mit einer Kollegin und einem Azubi schlussendlich mit Netzen. Die Gänseküken entwischten dabei glatt nochmal: Sie waren so klein, dass sie durch das Gitter des Korbs passten, in den sie verfrachtet wurden. Anschließend ging es für die tierische Familie an den Rhein. „Dort haben sie Platz“, meinte Schulz. Bei den Nilgänsen handele es sich um eine invasive Art, die in Städten teils für Probleme sorge. „In Weil geht es aber noch.“ sas/Foto: Saskia Scherer