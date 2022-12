Weil am Rhein Ganz besondere Klangwirkung

Wie lebendiges Gespräch

Gleich drei Werke vom Barock-Großmeister Georg Philipp Telemann standen auf dem Programm: zuerst eine Ouvertüre für das Chalumeau und Bassbegleitung mit Gambe und Virginal, und zuletzt ein „Trietto“ für zwei Blockflöten und Basso continuo, die den (gelegentlich bestrittenen) Rang Telemanns bestätigten. Wie sich die beiden Flötisten in dem Trietto in der hohen Lage die „Bälle“ zuspielten, das war eine ausgefeilte facettenreiche Zwiesprache, gleichsam wie ein lebendiges Gespräch, hinreißend virtuos und in stupender Technik.

Leitherer setzte verschiedene Instrumente ein, die er meisterhaft beherrscht, darunter als Rarität ein großes Basson-Chalumeau, das er in einer Telemann-Sonate aus der ungewöhnlichen Sammlung „Der getreue Musikmeister“ zusammen mit seiner Frau Barbara Leitherer an der Diskantgambe vorführte. Aus zwei Heften hat er diese Sonate zusammengefügt, die auf dem höchst seltenen Instrumentarium eine ganz besondere intime Klangwirkung entfaltete.

Aber es war vor allem der Abend der Blockflöte. Leitherer und Paßlick, zwei Blockflötenvirtuosen, gaben hier Einblick in das Barock-Flötenrepertoire. Etwa im Duettieren bei Sammartini oder in den Variationen über das in Frankreich sehr beliebte Lied „Joseph est bien marié“, das die Weihnachtsgeschichte mit ironischen Formulierungen von Joseph, der eine „gute Partie“ mit Maria gemacht hat, behandelt.

In diesen Variationen fiel der schlanke, klare Flötenton der Interpreten auf, die teils solierend, teils dialogisierend hervortraten. Ihr leichthändiges Spiel und die betörende Tongebung machten das Zuhören zum reinen Vergnügen. Dank der geschmeidigen, vitalen und charmanten Musizierweise ließ sich leicht verschmerzen, dass sie das Lied nicht gesungen, sondern rein instrumental vortrugen.

Kapriziös klangen zwei Miniaturen für Sopranino und Cembalo des französischen Clavecinisten François Couperin. Paßlick bot die galanten Klanggirlanden mit schönster Phrasierung und Sinn für Verzierungskunst dar.

Weihnachten ganz nahe

Barbara Leitherer an der Gambe und Dieter Lämmlin am Cembalo sorgten an diesem Abend für die wache, doch immer den Bläsersolisten dienende Begleitung. Lämmlin wechselte einmal seinen „Arbeitsplatz“ und spielte an der historischen Merklin-Orgel mit zartem Cantus firmus einfühlsam und kontemplativ das adventliche Choralvorspiel „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach. Da war Weihnachten schon ganz nahe.