Korb und 22 weitere Kunstschaffende zeigen ihre Werke in einer kaum zu übertreffenden Bandbreite. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz hielt die Eröffnungsrede. Er zeigte sich erfreut über die Wiederbelebung der seit einiger Zeit ungenutzten Räume. Er habe seine Teilnahme an der gleichzeitig stattfindenden Aufrichtung des Narrenbaums in Alt-Weil (siehe oben stehender Bericht), bei der er bisher 22-mal dabei war, eigens abgesagt, um hier sein zu können.