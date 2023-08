Bereits am 20. Juli, kurz vor 20 Uhr, soll ein 58-jähriger Mann in einem grauen Renault Megane in Obertüllingen auf dem Ottilienweg und beim Funkmast auf dem Lindenplatz mit hoher Geschwindigkeit auf Fußgänger zugefahren sein. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß kam, habe er abgedreht. Der gleiche Mann soll mit seinem Renault am 26. Juli kurz nach 8 Uhr in Friedlingen auf der Hauptstraße und Mittleren Straße aufgrund seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mittlerweile wurden Fahrzeug und Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Das Polizeirevier Lörrach sucht weitere Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer, Tel. 07621/1760.