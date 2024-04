Auf eine in seinen Augen gefährliche Stelle auf der künftigen Fahrradstraße entlang der B 3 in Weil, hat IG-Velo-Sprecher Klaus Geese in der jüngsten Gemeinderatssitzung hingewiesen. An der Kreuzung mit der Bühlstraße sei der markierte Fahrradweg so weit vorverlegt, dass Autofahrer die Radfahrer aus Richtung Norden kaum sehen könnten. Dass der Radweg an dieser Stelle enger werde, sei ein weiterer Gefahrenfaktor. Geese schlug vor, die „unfallträchtige Verengung“ zu beseitigen und den Radweg künftig entlang der Bundesstraße weiterzuführen. Noch besser wäre es, den Radweg zusätzlich höher zu legen wie in Haltingen, so Geese.