Weil am Rhein - Ein Taxifahrer befand sich am Samstag gegen 18.50 Uhr in Friedlingen an der Hauptstraße außerhalb seines Fahrzeugs, um mit einem Mann zu sprechen, der die dortigen Taxi-Parkplätze blockierte. In dieser kurzen Zeit nahm ein unbekannter Mann die Taxi-Geldbörse, in welcher sich 800 Schweizer Franken befanden, aus dem Taxi, teilt die Polizei mit. Der Taxi-Fahrer meint, dass die Männer zusammen agiert haben.