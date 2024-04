Weil am Rhein: Geldstrafe statt Gefängnis

Bei einer Kontrolle ist der Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Am Samstagvormittag traf eine Streife den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn an. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnenden Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen gefährlicher Körperverletzung hatte ein Gericht eine Geldstrafe gegen den 25-Jährigen verhängt. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Justizbehörde Haftbefehl, heißt es im Polizeibericht.