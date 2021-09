Weil am Rhein Gemeinsam den Fall gelöst

Wer jetzt Lust auf die Kinderfreizeit bekommen hat, kann sich schon einmal die Daten für nächstes Jahr merken: Sie findet vom 30. Juli bis 6. August 2022 statt. Die Planung läuft bereits. Weitere Informationen werden auf der Webseite der katholischen Kirche Weil am Rhein unter www.kath-weil.de oder in den spätestens ab Januar ausliegenden Flyern zu finden sein. Bei Fragen ist das Team per E-Mail an info.fela.weil@gmail.com das ganze Jahr über erreichbar.

Noch eine Ankündigung an alle Teilnehmer und ihre Eltern der diesjährigen Freizeit: Es wird ein Nachtreffen am Dienstag, 21. September, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Weil am Rhein geben. Die Verantwortlichen bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail. Gemeinsam sollen die schönsten Momente der Freizeit noch einmal in Erinnerung gebracht werden, heißt es im Vorfeld.