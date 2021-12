Weil am Rhein Gemeinsam für freie Straßen

Weil am Rhein. Während die weiße Pracht für die einen Vergnügen verheißt, bedeutet sie für die anderen eine Menge Arbeit. So sind beispielsweise 34 Personen dann für den Betriebshof im Einsatz, wenn in Weil am Rhein und den Ortsteilen Schnee und Eis für gefährliche Verhältnisse sorgen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Ein großer Laster, ein kleiner, zwei große Traktoren und fünf kleine stehen für den Winterdienst zur Verfügung. Und auch der Salzspeicher sei gut gefüllt. „Wir haben circa 200 Tonnen Salz auf Lager“, wird Andrea Müller, Leiterin des Betriebshofs der Stadt Weil am Rhein, zitiert.

Grundsätzlich gelte für den Winterdienst der Kommune: Die Verkehrssicherungspflicht richtet sich nach der konkreten Gefährdungslage. Die Art und Bedeutung des Verkehrswegs sind dabei genauso zu berücksichtigen wie die potenzielle Gefährlichkeit und der zu erwartende Verkehr. Diese Parameter bestimmen für die Gemeinde den Zeitpunkt als auch die Häufigkeit der Winterdiensttätigkeit. Eine Stadt ist laut Rechtsprechung verpflichtet, Fahrbahnen der öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen lediglich an verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Stellen bei Schnee und Eisglätte zu räumen und zu streuen. Eine Priorisierung nach Verkehrswichtigkeit sei für Weil am Rhein erstellt worden: Erst das Hauptverkehrsnetz, dann die Busrouten, dann die Hanggebiete.