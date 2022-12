Weil am Rhein. Bedürftigen eine Freude machen und helfen – das ist das Anliegen des „Dunnschtig-Stammtischs“ bei „Yusuf’s Steak Pizza Pasta“. Die bald 20-jährige Tradition des Bedenkens der in Weil am Rhein und Umgebung lebenden Menschen, die in Not geraten sind, wird auch in diesem Jahr vom „Yusuf’s Dunnschtig-Stammtisch“ weitergeführt.