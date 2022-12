Weil am Rhein Gemeinsam Spaß haben

Im Namen aller bedankt sich Maik Hoffmann bei allen Spendern und Unterstützern, die mit ihren Mitteln und ihrem Einsatz dabei halfen, dieses Projekt zu realisieren, heißt es im Nachgang.

In diesem Zusammenhang weist er in einer kurzen Bilanz auf die Entwicklung der Eisenbahn in den rückliegenden 30 Jahren in Weil am Rhein hin. Inzwischen ist außer riesiger Baustellen nicht mehr viel von den einstigen Einrichtungen der Bahn übrig. Haltingen, als letzter Bahnhof, wurde vor wenigen Jahren abgerissen. Zentrale soziale Anlaufstellen, wie die Kantinen in Haltingen und Weil, gibt es schon viele Jahre nicht mehr.

Keine Anlaufstellen mehr

Die letzten sozialen Anlaufstellen der Eisenbahner am Weiler Marktplatz sind ebenfalls geschlossen. Von daher ist es aus seiner Sicht wichtig, dass nun die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, das Bahnsozialwerk und der Eisenbahnersportverein als Bezugspunkte für die Eisenbahner aber auch jedem anderen, in den Räumen des ESV im Nonnenholz eine neue Heimat gefunden haben sowie von dort aus weiterhin Hilfe und Unterstützung anbieten können, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Dabei zeichnet sich das Bahnsozialwerk über alle sozialen Themen, von der Geburt über die Schulzeit, Familie, Krankheit, Pflege und Tod, als kompetenter Ansprechpartner aus.

Steht die Eisenbahnergewerkschaft EVG vorwiegend für die Betreuung ihrer Mitglieder während der Ausbildung und dem Berufsleben, deckt der Eisenbahnersportverein ESV, mit seinen verschiedenen Angeboten die sportliche Begleitung, vom Badminton, Kegeln, der Leichtathletik, dem Handball, Tischtennis, Schießsport und Turnen sowie in zahlreichen Übungseinheiten und Trainingsgruppen, vom Kleinkind über die Jugend, den Erwachsenen bis hin zu den Senioren, ab.

Mit Leben füllen

Nun sind diese drei Einrichtungen dazu eingeladen, sich zu organisieren, um diesen Platz als Begegnungsstätte mit Leben zu füllen – damit mal allein sein nicht zur Einsamkeit führt, heißt es.