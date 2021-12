Weil am Rhein Gemeinsame Faszination fürs Operieren

Weil am Rhein (ilz). Fliegender Wechsel in der Tagesklinik am Rathaus: Zum Jahreswechsel tritt Randi Bieling die Nachfolge von Volker Herold an. Nach mehr als 40 Berufsjahren und nach 26 Jahren in der Tagesklinik in Weil am Rhein geht Herold in den Ruhestand.