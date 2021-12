Weil am Rhein Gemeinsame Kunst

Rund 350 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an der Aktion beteiligt. Damals hatten Dziezewska und Scheurer die Idee, aus vielen quadratischen Scherenschnitt-Einzelarbeiten von Bürgern in einer Art Mosaik ein großes Gesamtkunstwerk zu schaffen. Die konkrete Umsetzung wurde zusammen mit dem städtischen Kulturamt erarbeitet. Das Gemeinschaftswerk wurde fotografiert und auf ein Banner gedruckt, das über der Hauptstraße auf Höhe des Museums am Lindenplatz aufgehängt wurde.

Aufgrund des Erfolgs der Aktion haben sich Scheurer, Dziezewska und Spörrer entschieden, dieses Projekt auch zum kommenden Jahreswechsel wieder durchzuführen. Die kostenfreien Umschläge mit dem Material und einer Anleitung für die Aktion „Zusammen 2022“ können an fünf Orten in Weil und Haltingen abgeholt werden. Die Rückgabe der fertigen Scherenschnitte erfolgt auch wieder an diesen Stationen. Nach dem Abgabeschluss am 21. Januar 2022 fügen Dziezewska und Scheurer die vielen kleinen Einzelarbeiten zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammen.