Weil am Rhein Gemeinsames Kunstwerk

Scheurer und Dziezewska hatten in Kleinarbeit 1000 Umschläge mit buntem Papier und kleinen Kartonstücken vorbereitet, die an mehreren Orten in der Stadt kostenfrei ausgegeben wurden. Innerhalb weniger Wochen erhielten sie hunderte Kunstwerke zurück, die von Dziezewska zu einem großen Mosaik arrangiert wurden. Das Original ist am Kunstraum Kieswerk zu sehen. Es wurde professionell fotografiert und auf ein Banner gedruckt, das noch bis zum 16. März am Museum am Lindenplatz präsentiert wird.

Die Palette der Kunstwerke reicht von abstrakten Formen über Landschaften, Gegenstände, Pflanzen und Tiere bis hin zu Personen. Beim Kunstraum Kieswerk wird das Motiv auch als Poster käuflich erhältlich sein.