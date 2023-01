Weil am Rhein Gemeinsames Musizieren auf hohem Niveau

Ein erster Auftritt fand bei der Benefizveranstaltung im Parkdeck des Kaufring zu Gunsten der Menschen in der Ukraine statt. Sehr schön, wenn auch sehr heiß sei es beim Umzug des Kreistrachtenfests gewesen, der von der Stadtmusik angeführt wurde. Gemeinsam mit dem Musikverein Haltingen wurde bei „Rock am Rhy“ bei der Bewirtung mitgearbeitet. Es fand ein Sommerkonzert im Rahmen der Senioren-Sommer-Aktion sowie anschließend ein Konzert auf dem Altweiler Lindenplatz statt. In Inzlingen am Waiefescht spielte die Stadtmusik und es fand ein Frühschoppenkonzert im Läublinpark statt. Ein Höhepunkt war die Konzertreise nach Paris zum traditionellen Weinfest in Montmartre. Dort nahmen die Musiker am Umzug teil und spielten Märsche, wie „Wien bleibt Wien“ und „Gruß an Kiel“. Das „Badner Lied“ durfte bei diesem Auftritt nicht fehlen. Ein wichtiger Termin für die Stadtmusik sei die jährliche musikalische Begleitung des Volkstrauertags. Mit einem Adventskonzert wurden die Bewohner der Altersresidenz „Stella Vitalis“ erfreut und erstmals konnten auch die Turmbläser wieder die Weihnacht eröffnen. Ein großartiges Konzert habe unter Dirigent Kai Trimpin an der Jahresfeier auf die Beine gestellt werden können.