Weil am Rhein Gesundheit an erster Stelle

Anders sehe das bei den Jugendmannschaften aus. Dort habe man bislang den Impfstatus nicht verfolgt, da für sie ohnehin Sonderregelungen gelten. Bis Jahresende ist für die Zwölf- bis Siebzehnjährigen auch bei roter Corona-Ampel die Teilnahme an Sportangeboten im Innenbereich weiterhin aufgrund der regelmäßigen Testungen in der Schule möglich – so will es die neue Verordnung.

Auch die Trainer der Judoschule in Haltingen, die vordergründig Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten, haben sich entschieden, den Trainingsbetrieb einzustellen. „Wir reagieren damit auf die weiter steigenden Zahlen und ziehen die Notbremse“, erklärt Inhaber René Tscharntke.

Drei Trainer hatten bislang die fünf Kindergruppen betreut. Weil man bei der Ausübung des Sports den Körperkontakt zwar minimieren, allerdings nicht gänzlich vermeiden konnte, hatten die Trainer auf der Matte Maske getragen, berichtet Tscharntke. „Die Kinder allerdings nicht.“

Entscheidung fiel nicht leicht

Die Entscheidung, den Trainingsbetrieb einzustellen, fiel den Verantwortlichen nicht leicht. „Natürlich steht die Gesundheit unserer Mitglieder an erster Stelle.“ Allerdings habe man darauf gehofft, den Betrieb noch bis Mitte Dezember aufrecht erhalten zu können. Tscharntke: „Vom 13. bis 15. Dezember hätten die Gürtelprüfungen stattgefunden. Darauf haben sich viele Kinder lange vorbereitet.“ Bereits im vergangenen Jahr hatten die Prüfungen coronabedingt ausfallen müssen.

Bei der Turn- und Sportgemeinschaft in Ötlingen läuft der Trainingsbetrieb derzeit noch, wie die stellvertretende Vorsitzende Catherina Winterle berichtet. Neben Turnen bietet der Verein ein breites Angebot an sportlichen Aktivitäten, wie etwa Badminton, Fitness und Jazz-Tanz. „In meiner Abteilung, dem Eltern-Kind-Turnen und dem Jazz-Tanz sind, bis auf diejenigen, die von der 2G-Regel nicht betroffen sind, alle geimpft.“ Zudem biete die Mehrzweckhalle in Ötlingen ausreichend Platz, sodass bei den meisten Aktivitäten der Mindestabstand eingehalten werden könne. Winterle: „Beim Turnen tragen die Trainer eine Maske, wenn sie Hilfestellung geben.“

In anderen Abteilungen sei die Impfquote aber wesentlich geringer. „Mit Inkrafttreten der 2G-Regelung gibt es nun auch hier einige Personen, die von der Kursteilnahme ausgeschlossen werden müssen.“ Andere kämen trotz Impfung nicht mehr, weil sie sich um ihre Gesundheit sorgten. Insgesamt hat Winterle aber den Eindruck, dass die Resonanz trotz der verschärften Bestimmungen positiv ist: „Die meisten sind froh, dass Sport treiben auch in der Gruppe und in Kursen nach wie vor möglich ist.“