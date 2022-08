Weil am Rhein Goldmedaille baumelt um den Hals

Die Special Olympics in der deutschen Hauptstadt waren ein riesiges Spektakel. Rund 4000 Athleten aus ganz Deutschland zeigten in 20 unterschiedlichen Sportarten ihr Können. Das Motto der Veranstaltung, deren Eröffnungsfeier im Stadion Alte Försterei über die Bühne ging, lautete „#ZusammenUnschlagbar“. Zwischen den Wettkämpfen schauten sich Max Schumann & Co. aber auch Berlin genauer an. Die Abschlussfeier am Brandenburger Tor war ein weiterer echter Höhepunkt dieser erfolgreichen Reise, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Du kannst richtig stolz auf deine Leistung sein. Ich finde das großartig, was du da auf die Matte bringst“, gratulierte Dietz, überreichte ihm ein kleines Präsent und blätterte mit großem Respekt im proppenvollen Judopass des Gasts. „Eines ist klar. Ich werde nicht mit dir ins Gefecht treten“, machte der Oberbürgermeister klar. „Ja, lieber nicht“, entgegnete Schumann trocken.

Mögliche Aufnahme in den Nationalkader

Denn möglicherweise saß dem Stadtoberhaupt ein baldiger Judoka der deutschen Nationalmannschaft gegenüber. Die Chancen stehen gut, dass der Weiler im November in den Kader aufgenommen wird. „Das wäre nicht schlecht“, meinte Schumann, der dann im kommenden Jahr wieder nach Berlin reisen würde.

Dort finden nämlich die Special World Games statt. Dann mit 7000 Teilnehmern. Alles eine Spur größer. „Ich melde mich wieder, wenn ich nominiert werde“, versprach Schumann, der 2009 über ein Schulprojekt zum Judo kam und seither eine Medaille nach der anderen mit nach Hause brachte. Sein Erfolgsrezept: „Einfach alles gewinnen.“