Weil am Rhein Goldmedaille beim TV Weil

Glückwünsche vom Hauptverein

Auch die stellvertretende Vorsitzende Diana Himmelsbach ließ es sich nicht nehmen, um im Namen des Hauptvereins die stolze Gewinnerin zu beglückwünschen.

Die gebürtige Ukrainerin kam 1998 nach Deutschland. Ihr großes Hobby, den Judokampfsport entdeckte sie bereits 2002. Dem Judo-Club Grenzach-Wyhlen schloss sie sich 2014 an, dort lernte sie auch ihren Freund Oliver Bahr, der in Berlin eine Silbermedaille gewann, kennen. Sie trainiert zweimal in der Woche montags und freitags mit ihrer Übungsleiterin Erika Claßen. Die 31-jährige wohnt zusammen mit ihrem Partner in Hauingen und wurde dieses Jahr zur Sportlerin des Jahres in Lörrach gekürt.