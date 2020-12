Weil am Rhein Gottesdienste vor dem PC statt in der Kirche

Für die Christvesper hat ebenfalls unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln Birte Niemann wieder ein Singprojekt auf die Beine gestellt, das drei Choräle aus dem Weihnachtsoratorium singt, heißt es weiter. Michael Uhrmeister begleitet am Orgelpositiv. Michael Hoffmann hält die Weihnachtspredigt.

Unter ekiweil.de werden diese Gottesdienste ab Heiligabend um 14 und 16 Uhr durch einen Link freigeschaltet. Diese beiden Gottesdienste können dann zu jeder beliebigen Zeit angesehen werden und sollen dazu beitragen, dass Weihnachten auch aus der vertrauten Kirche erlebt und gefeiert werden kann, so die Kirchenverantwortlichen.

Solange kein Präsenzgottesdienst gefeiert werden kann, werden die Glocken immer um 19.30 Uhr läuten und zu Besinnung und Gebet einladen, heißt es aus Alt-Weil, wo zudem auf die YChurch verwiesen wird.

YChurch

Gemeinsam mit mehr als 700 weiteren Kirchengemeinden und Verbänden lädt die YChurch Weil am Rhein zu „24x Weihnachten neu erleben“ ein. Nachdem die Open-Air-Familien-Weihnachtsgottesdienste aufgrund der hohen Inzidenzwerte nicht zu verantworten gewesen seien, lädt die Gemeinde zu diesem Weihnachtsshow-Gottesdienst ein. „Mit bekannten YouTubestars, Leitern verschiedener Kirchen, Tanz und Schauspiel erleben wir die Weihnachtsgeschichte ganz neu“, so Gemeindediakon Jonathan Grimm. Gestartet wird an Heiligabend um 21 Uhr – kostenlos zuhause am Fernseher. Das Heiligabend-Erlebnis wurde Ende November unter Einhaltung aller Corona-Auflagen in der Messe Karlsruhe gefilmt. Es ist an Heiligabend ab 21 Uhr auf YouTube und Bibel TV zu sehen. Auf YouTube ist es noch einige Tage lang.

„In Weil am Rhein werden wir als YChurch die kommenden Tage nutzen, um die Bürger mit einer großen Flyer-Aktion einzuladen und so sicherzustellen, dass niemand Weihnachten ohne einen Gottesdienst verbringen muss“, heißt es in der Ankündigung des CVJM-Sekretärs. In der Region beteiligen sich weitere Gemeinden wie die StaMi in Lörrach, die Gemeinde an der Christuskirche in Lörrach und die FEG Lörrach bei dieser Weihnachtsveranstaltung.

Gläubige aus Haltingen

Weihnachten fällt auch in der evangelischen Kirchengemeinde Haltingen nicht aus, doch die Präsenzgottesdienste. Daher verweist Angelika Walliser vom Kirchengemeinderat auf die genannten Angebote oder auch auf den Podcast von Pfarrer Dirk Fiedler und Formate der Landeskirche. An Heiligabend sollen um 18 Uhr auch die Glocken in Haltingen ertönen. Die Gemeindeglieder sind zudem aufgerufen, ans offene Fenster zu treten und „Oh, du fröhliche“ zu singen, um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Die evangelische Kirche ist zudem vom 24. bis zum 27. Dezember von 10 bis 17 Uhr geöffnet, wobei nicht zum Verweilen, es gibt hier kein Programm.

„Traurig, aber auch erleichtert, dass eine Lösung gefunden wird“, seien die Mitglieder des Weihnachts-Orga-Teams der Gemeinde angesichts der hohen Infektionsrate gewesen, schildert Walliser. Ein festlicher Auftakt und ein Weihnachtsgefühl gebe es mit den Aktionen an Heiligabend auch für die 2265 Gemeindeglieder in Haltingen. „Ich finde es eine schöne Geste“, hofft sie auf viele Beteiligte.