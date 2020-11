Weil am Rhein Grenzüberschreitende Tram 8 auch ein Klimaschutzprojekt

Weil am Rhein - Im Zusammenhang mit der in Weil am Rhein geplanten Verlängerung der Tram 8, der ersten grenzüberschreitenden Tramlinie in der Region, war der Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey im Austausch mit dem Landesverkehrsministerium, um dieses Projekt zu unterstützen. Nun hat er sich erneut an das Ministerium gewandt, damit in einer sich in der Erarbeitung befindlichen Förderrichtlinie für Schienenfahrzeuge grundsätzlich Regelungen für die Berücksichtigung der Grenzregionen eingearbeitet werden, heißt es in einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten. „Dies könnte auch der Verlängerung der Tram 8 zu Gute kommen.“