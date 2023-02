Weil am Rhein Große Pläne für Märkter Remondis-Standort

Bio-Abfall umschlagen

Remondis will am Standort an der Rheinstraße eine Umschlaganlage für Bio-Abfall und Straßenkehricht errichten, in der Bio-Abfall in größere Transporteinheiten umgeschlagen sowie in Ausnahmefällen gelagert würde. Außerdem soll nichts mehr im Freien gelagert werden, deswegen sind eine neue Lagerhalle für bereits genehmigte Abfälle (Gewerbeabfall, Metallschrott, Papier, Pappe, Bauschutt und Gips) sowie überdachte Umschlagboxen geplant. Auch ein Verwaltungs-/Sozialgebäude soll entstehen – laut Jansik handele es sich dabei aber vermutlich lediglich um zwei Container. Des Weiteren will Remondis die Mengenanteile bei der Aufbereitung von Altholz ändern. „Der Standort ist in die Jahre gekommen, wir wollen investieren“, betonte Jansik. Er sprach von drei bis vier Millionen Euro. Der Umbau soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Bisher gebe es im Landkreis keinen Biomüll-Umschlag, sondern dieser werde vom zuständigen Entsorger gesammelt und in die Biovergärungsanlage, die Remondis in Freiburg betreibt, transportiert und dort verwertet. Das sorge für sehr viele Transporte, erklärte Jansik auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit dem Umschlag in Märkt könnte wesentlich mehr Bio-Abfall pro Laster zur Anlage in Freiburg gebracht werden – der Niederlassungsleiter sprach von 26 statt 14 Tonnen.