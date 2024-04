Weil am Rhein: Großprojekt: Basel plant Renaturierung der Wiese

Am Ende des Vorhabens steht nach dem Willen der Planer ein Naherholungsraum am Wasser, im Wechsel mit Uferzonen, die der Natur vorbehalten bleiben sollen. Mit ihrem Jahrhundertprojekt folgt die Kantonalregierung Basel-Stadt einem Beschluss des Basler Stimmvolks („Wiese-Initiative“) aus dem Jahr 2004 und nimmt zugleich die Sanierung der maroden Dämme und der „Vorländer“ rechts und links des Flusses in Angriff. Die Wege sollen zurückverlegt und die Uferbereiche erweitert werden.

Zwei Schichten sollen nach unten abdichten

Der bisherige, zum Untergrund hin verschlossene Betontrog, soll dafür aufgebrochen, das Überschwemmungsgebiet verbreitert und mit einer abdichtenden Materialschicht sowie einer Schutzschicht unterlegt werden. Diese könne einer deutlich höheren Fließgeschwindigkeit standhalten (in der Spitze bis zu 100 Kubikmeter pro Sekunde) und sei dafür besser gewappnet gegen Hochwasser. Bisher hatten die Tiefbrunnen schon bei 30 Kubikmetern pro Sekunde mehrmals im Jahr abgeschaltet werden müssen. Dies werde künftig deutlich seltener der Fall sein.