Weil am Rhein: Grüne schlagen Alarm wegen Bäumen

Darüber hinaus fordert die Fraktion eine weitere Expertise eines weiteren Sachverständigen in diesen forstlichen Angelegenheiten, welche – so schlägt Fraktionssprecher Martin Fischer vor, über das Trinationale Umweltzentrum (Truz) organisiert werden könnte. Des Weiteren sollte die Bevölkerung über anstehende Rodungen umfassender informiert werden, heißt es in dem Antrag der Grünen.