Weil am Rhein Gruner siegt in Waldshut-Tiengen

Weil am Rhein sucht neuen Beigeordneten

In Weil am Rhein wurden Vorkehrungen für den Fall seiner – hier wohl erwarteten – Wahl getroffen: In der Gemeinderatssitzung am Dienstag sollen das Verfahren sowie die Stellenausschreibung für die Wahl eines neuen Beigeordneten festgelegt werden. So steht es in der Tagesordnung.