Weil am Rhein Gruner wird nebenamtlicher WWT-Chef

Neben dem hauptamtlichen Geschäftsführer Peter Krause war in den vergangenen zehn Jahren das Mitglied des Vorstands der Sparkasse Markgräflerland, Peter Blubacher, ehrenamtlich für die Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus GmbH tätig. Blubacher scheidet aus Altersgründen im September kommenden Jahres aus dem Vorstand der Sparkasse Markgräflerland aus und tritt in den Ruhestand. Er hat deshalb dem Aufsichtsrat der WWT angeboten, seinen bisher bestehenden Geschäftsführervertrag aufzulösen und auf diese Weise einen guten Übergang zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz dankte Blubacher für seine vielfältigen Tätigkeiten in den vergangenen zehn Jahren. Sein wirtschaftlicher Sachverstand habe der Gesellschaft und der Wirtschaftsentwicklung in Weil am Rhein gut getan und viel dazu beigetragen, dass die Stadt wirtschaftlich auf stabilen Füßen steht.