Weil am Rhein Gut durch die Zeit gekommen

„Wir sind und bleiben Doppelsitzsparkasse“, betonte Feuerstein. In Müllheim werde sich die Sparkasse mit dem neuen Kundenhaus, das im Herbst in Betrieb gehen soll, voll und ganz auf das Kundengeschäft konzentrieren, unterstrich er. Die Sanierungsarbeiten in den denkmalgeschützten Gebäuden, der Villa Kräuter und dem Tempel, seien durch. Im Wohnpark mit seinen 52 Wohnungen sei man gut unterwegs, die Wohnungen würden bis zum Jahresende fertig und die Vermarktung/Vermietung läuft, ergänzte er. Die Verwaltung werde in den geplanten Neubau am Weiler Messeplatz einziehen. Die Baugrube sei ausgehoben, der Baubeginn soll Ende Juli/Anfang August erfolgen. Feuerstein rechnet mit einem Einzug Mitte 2023.

Hoher Schaden durch den Brand

Das Jahr 2021 habe grau und „verrußt“ begonnen, meinte Feuerstein mit Blick auf den Brand im Foyer der Hauptstelle in Weil am Rhein kurz vor Weihnachten. Die Schadenssumme habe sich von den zuerst geschätzten 150 000 Euro auf 1,5 bis zwei Millionen Euro erhöht. Für 160 Mitarbeiter hätten neue Arbeitsplätze gefunden werden müssen. Unter anderem seien in kurzer Zeit Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet worden. „Wir sind froh, wenn wir Ende des Jahres wieder Kunden in der Hauptstelle bedienen können“, sagte Feuerstein.

Bis Ende Mai hat das Kundenkreditvolumen um 61,7 Millionen Euro zugenommen (plus 3,1 Prozent). Die neu zugesagten Darlehen liegen bei 168,8 Millionen Euro. Gleichzeitig ging die Sparquote um 13,4 Millionen Euro beziehungsweise 0,8 Prozent zurück. „Das ist ein Indiz dafür, dass die Leute wieder anfangen, Freude und Spaß am Leben zu haben. Vieles wird nachgeholt“, stellte der Sparkassendirektor fest. „Wenn das Jahr vorbei ist, gehen wir davon aus, dass es ein betriebswirtschaftlich ordentliches Jahr wird“, sagte Feuerstein und meinte, dass die Weltwirtschaft vom Grunde her in Ordnung sei.