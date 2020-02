Weil am Rhein Realschule: Neue Rektorin gut gestartet

Nach dem zweiten Staatsexamen wollte die Pädagogin gerne einmal etwas anderes sehen als ihre Heimat, und so bewarb sie sich am Schulzentrum Efringen-Kirchen. Dort blieb sie acht Jahre. Während dieser Zeit belegte Ullrich Fortbildungen und qualifizierte sich weiter. Positive Rückmeldungen bestärkten sie, den Weg in Richtung Schulleitung weiter zu gehen. Gerne wollte die 35-Jährige in der Region bleiben. „Es gefällt mir so gut im Markgräflerland.“ Und so wagte sie den Schritt. „Ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann“, lacht sie. Und es klappte prompt.